Nintendo bietet in Japan eine leere Splatoon-2-Bundle-Box für Switch-Besitzer zum Kauf an

Im Laufe der vergangenen Woche wurde in Japan der Vorverkauf eines Switch-Bundles, bestehend aus der Konsole und dem Third Person Shooter Splatoon 2 gestartet. Für japanische Käufer, die Interesse an dem Bundle haben, aber bereits eine Switch besitzen, bietet Nintendo einfach die Leere Box zum Verkauf an. Der Preis liegt bei 540 Yen (umgerechnet 4,34 Euro).

Ob die Idee auch im Westen umgesetzt wird, bleibt abzuwarten, bisher ist die Verpackung weder im amerikanischen, noch deutschen Nintendo-Shop gelistet. Das echte Bundle (mit der Konsole und Splatoon 2) wird hierzulande ab dem 21. Juli dieses Jahres erhältlich sein. Wer zuschlagen möchte, wird wohl schnell sein müssen, denn bei Amazon Japan war die erste Vorbestellungsmenge schon wenige Sekunden nach dem Start ausverkauft.