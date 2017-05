Call of Duty - WW2: Hinweise auf Switch-Umsetzung

Switch

Während Bungie den Käufern von Nintendos Hybrid-Konsole gerade die Hoffnung auf eine Switch-Umsetzung ihres Spiels Destiny 2 genommen hat (Destiny 2: Switch-Release laut Bungie "ziemlich unrealistisch"), keimt für Freunde von Militär-Shootern im Allgemeinen und stark auf die Inszenierung ausgerichteten Bombast-Action im Speziellen neue Hoffnung auf. Angeblich nämlich soll Activisions Call of Duty - WW2 eine Umsetzung für die Nintendo Switch erhalten.

Auf der offiziellen Webseite kann man seinen Call-of-Duty-Account wieder mit dem von Nintendo verknüpfen. Diese Verlinkung wurde damals mit dem "Nicht-Release" des Ablegers Black Ops 3 gestrichen. Aktuell ist WW2 für Xbox One, PS4 und PC angekündigt. Allerdings findet sich auch der Hinweis: "Actual platform availability and launch date(s) subject to change", also: "Plattformangaben und Erscheinungstermin können sich noch ändern".

Die Tatsache, dass Activision die Versionen für Nintendo-Konsolen traditionell separat und später angekündigt hat, spricht zumindest nicht gegen dieses Gerücht, derer das Spiel auf der zweistündigen E3 Nintendo Direct offiziell vorgestellt werden soll. Ob an dem Gerücht etwas dran ist, erfahrt ihr natürlich bei uns.