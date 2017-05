Xbox One ab 242,97 € bei Amazon.de kaufen.

Morgen in drei Wochen geht sie wieder los: In Los Angeles öffnet die wichtigste Spielemesse der Welt ihre Pforten. Benjamin und Christoph werden wie in den letzten Jahren vor Ort sein und live berichten. Doch was erwarten die beiden in Sachen Neuankündigungen? Das verraten sie euch im heutigen Montagmorgen-Podcast.

Alle Themen in der Übersicht:

00:26 Einen wunderschönen guten Montagmorgen an alle da draußen

00:51 Christoph hat ein wenig Lego City Undercover (im Test: Note 8.0) gespielt...

(im Test: Note 8.0) gespielt... 01:25 ... und hat überraschend viel Spaß mit The Surge (im Test)

(im Test) 02:42 Über Abkürzungen, die Levelarchitektur und mögliche Spielstile

05:53 Portal Knights macht Benjamin mehr an als Minecraft

macht Benjamin mehr an als 06:45 Ein Vorschau-Einschub: Ende der Woche kommt eine Koop-SdK zu Portal Knights

07:03 Christoph begründet seine geringe Xbox-Aktivität mit Switch-Fremdgehen

07:16 Puyo Puyo Tetris (im Test: Note 7.0) findet er toll

(im Test: Note 7.0) findet er toll 07:56 Die Puyo-Puyo-Variante überfordert ihn jedoch ein wenig

10:02 Skylar & Plux sagt euch nichts? Benjamin stellt den Plattformer vor.

sagt euch nichts? Benjamin stellt den Plattformer vor. 11:12 Zum Abschluss noch mal eine Empfehlung für Mario Kart 8 Deluxe (im Test)

(im Test) 11:38 Die Vorschau: Zur Portal-Knights-Koop-SdK gesellen sich Tests zu Fire Emblem - Echoes , Farpoint , Impact Winter und Get Even sowie noch geheime Previews zu zwei nicht näher benannten Spielen

, , und sowie noch geheime Previews zu zwei nicht näher benannten Spielen 15:09 Das Thema der Woche: Was erwarten wir von der diesjährigen E3? Wir stecken mit in den Vorbereitungen, doch was erwarten wir von der Spielemesse in Los Angeles? Mit der Xbox Scorpio steht neue Hardware an, auch Nintendo muss jetzt nachlegen. Wir sagen euch, welche Ankündigungen wir erwarten und was wir uns wünschen würden.

Wir stecken mit in den Vorbereitungen, doch was erwarten wir von der Spielemesse in Los Angeles? Mit der Xbox Scorpio steht neue Hardware an, auch Nintendo muss jetzt nachlegen. Wir sagen euch, welche Ankündigungen wir erwarten und was wir uns wünschen würden. 26:10 Toxe fordert mehr Zeichen für Forenthreadtitel

fordert mehr Zeichen für Forenthreadtitel 26:42 Necromanus fragt, ob wir bei VR-Spielen früher als sonst bemustert werden

fragt, ob wir bei VR-Spielen früher als sonst bemustert werden 28:04 LeeRobo erkundigt sich zu einem Guide zu The Surge

erkundigt sich zu einem Guide zu The Surge 28:15 Bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Am besten aber abonniert ihr euch den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.

Viel Spaß beim Anhören!