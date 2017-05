Star Wars - Battlefront 2: Hintergrundinfos zur Solo-Kampagne

PC XOne PS4

Auf dem offiziellen Playstation Blog wurde vor kurzem neues Videomaterial zu Star Wars - Battlefront 2 veröffentlicht. Im rund zweiminütigen Video kommen Matt Webster von EA Criterion Games (verantwortliches Studio für die Raumfahrtkämpfe in Battlefront 2) und Mark Thompson von EA Motive (die Entwickler der Solo-Kampagne) über ihre Ambitionen mit diesem Spiel zu Wort. Dazwischen gibt es kurze Eindrücke von in der Spiel-Engine gerenderten Schlachten zwischen Imperium und Rebellen, sowie Cutscene-Fragmente mit der Protagonistin der Kampagnen-Geschichte und bekannten Gesichtern der Weltraum-Saga.

Zudem wurde Steve Blank von der LucasFilm story group dazu befragt, wie die Idee entwickelt wurde, eine Geschichte aus Sicht des Imperiums zu erzählen, die in der 30-jährigen Lücke zwischen Episode 6 und 7 der Star-Wars-Filme angesiedelt ist. Er erzählt wie Mitch Dyer und Walt Williams – letzterer schrieb bereits an der Geschichte von Spec Ops - The Line mit – ihren Plot den Entwicklern vorstellten und welche Überlegungen darin eingeflossen sind.