Resident Evil: Constantin Film kündigt Reboot der Filmreihe an

Mit der Veröffentlichung von Resident Evil - The Final Chapter Anfang dieses Jahres hat der verantwortliche Regisseur Paul W. S. Anderson zwar die bekannte Zombie-Filmreihe mit Milla Jovovich für beendet erklärt, das bedeutet jedoch nicht, dass zukünftig keine weiteren Filme zum erfolgreichen Franchise erscheinen werden. So gab der Filmproduzent und Vorsitzender des Vorstandes der Constantin Film AG Martin Moszkowicz im Rahmen des Cannes Filmfestivals bekannt, dass sich bereits ein Reboot der Filmreihe in Planung befindet.

Konkrete Details gibt es dazu bisher noch keine. Es bleibt also vorerst unklar, ob das Reboot in irgendeiner Weise mit den bisherigen sechs Filmen verknüpft, oder komplett eigenständig sein wird. Auch ist noch nicht bekannt, wer den Film drehen und Produzieren soll, oder das Drehbuch beisteuert. Anderson und seine Frau sind jedenfalls fertig mit der Reihe und arbeiten bereits an anderen Projekten. So wird Jovovich noch dieses Jahr in dem Filmdrama Shock and Awe zu sehen sein, das sich um den Irak-Krieg im Jahre 2003 dreht, während Anderson aktuell mit Dreharbeiten zur Verfilmung von Monster Hunter beschäftigt ist, die 2018 erscheint.

Die Ankündigung weiterer Resident-Evil-Filme kommt nicht wirklich überraschend, denn auch wenn die Filme stets reichlich Kritik kassierten, war der finanzielle Erfolg nicht von der Hand zu weisen. Satte 1,2 Milliarden US-Dollar brachte die Filmlizenz bisher dem Lizenzinhaber Constantin Film ein, wobei das meiste Geld außerhalb der USA verdient wurde. Sobald erste Infos zur Story und Filmcrew bekanntgegeben werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.