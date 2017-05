The King of Fighters 14: PC-Release-Termin, Pre-Order-Boni, Extras der Deluxe Edition & Steam-Trailer

PC PS4

Das bereits seit rund einem Jahr exklusiv für die PS4 erhältliche Prügelspiel The King of Fighters 14 wurde bekanntlich vor rund zwei Wochen auch für den PC angekündigt. Nun gab der verantwortliche Entwickler SNK Playmore auch einen konkreten Release-Termin für die Windows-Fassung bekannt. Diese wird demnach schon im kommenden Monat, ab dem 15 Juni 2017, als Standard- und Deluxe-Edition via Steam erhältlich sein.

Die Standard-Version des Spiels wird das Basis-Roster von 50 Kämpfern bieten und auch die beiden DLC-Outfits „Classic Kyo“ (für Kyo Kusanagi) und „Nightmare Geese“ (für Geese Howard) umfassen. Die Deluxe Edition bringt zusätzlich die vier DLC-Charaktere Rock Howard, Whip, Yamazaki und Vanessa, sowie zehn weitere Kostüme, ein digitales Artbook und den Original-Soundtrack in digitaler Form mit sich. Beide Versionen lassen sich bis zum Release-Tag, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) mit einem Rabatt von 20 Prozent vorbestellen. Als Frühkäufer könnt ihr auch direkt in die aktuell laufende Beta des Spiels einsteigen.

Minimale Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 mit 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3-4160 mit 3.40 GHz

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: Nvidia Geforce GTX 480, Intel HD Graphics 4400, ATI Radeon HD 5000 Serie, oder besser (OpenGL 4.3)

Festplatte: 16 GB verfügbarer Speicherplatz

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Empfohlene Hardware:

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1 oder 10 mit 64-Bit

Prozessor: Intel Core i5-4670 mit 3.40 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia Geforce GTX 950 oder besser

Festplatte: 16 GB verfügbarer Speicherplatz

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

