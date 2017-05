Destiny 2: Switch-Release laut Bungie "ziemlich unrealistisch"

Anders als sein Vorgänger wird Destiny 2 auch für den PC erscheinen, wenn auch etwas später als die übrigen Versionen (Destiny 2: PC-Version erscheint laut Bungie später). Pläne, den MMO-Shooter auch für die Nintendo Switch umzusetzen gebe es hingegen nicht. Das sagte der leitende Entwickler Mark Noseworthy den Kollegen von IGN während des Ankündigungs-Events des Spiels:

Ich denke, das ist ziemlich unrealistisch, da wir hier von einem Online-Only-Spiel reden, nicht wahr? Die Switch, die ja ein tragbares Gerät ist – und ich liebe meine Switch, ich habe Breath of the Wild, ich habe sie hier dabei. Sie ist unglaublich. Aber wenn man bedenkt, wo wir im Moment stehen, will ich niemandem Hoffnungen machen à la "Wir denken drüber nach, vielleicht in einem Jahr" oder so. Im Moment gibt es keine Pläne für die Switch.