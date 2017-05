Rising Storm 2 - Vietnam: Taktik-Shooter hat einen Release-Termin - Open-Beta endet morgen

PC

Der Taktik-Shooter Rising Storm 2 - Vietnam, der sich seit 2015 bei Antimatter Games und Tripwire Interactive in der Entwicklung befindet, hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Demnach wird der Titel schon diesen Monat, ab dem 30. Mai 2017, für den PC erhältlich sein.

Aktuell könnt ihr das Spiel kostenlos im Rahmen einer offenen Beta ausprobieren, die noch bis morgen, den 22. Mai, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) andauern wird. Der Download ist rund 16 GB groß. Wer gefallen an dem Titel findet, kann diesen bis zum 29. Mai via Steam oder im Humble Store in der Digital Deluxe Edition vorbestellen und dabei 25 Prozent des normalen Preises sparen (20,99 statt 27,99 Euro). Frühkäufer erhalten zudem folgende Extras (Herstellerangaben):

Exklusiver Inhalt

Zwei exklusive Gegenstände für die individuelle Gestaltung – Boonie Hats in Tarnmuster für beide Fraktionen

Offizieller Soundtrack

Frühe Freischaltungen

US-Armee / Marines

Helm mit Flachland-ERDL-Tarnmuster

Darkhorse-Pilotenhelm

Nordvietnamesen

Kopftuch

Ushanka mit Tarnmuster

Für alle, die sich noch in die Beta von Rising Storm 2 - Vietnam stürzen oder den Kauf des Titels planen, hier nochmal die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen im Überblick:

Minimale Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 (SP1), 8.1 oder 10 mit 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3 mit 2.5 GHz oder AMD Phenom mit 2.5 GHz

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: Nvidia Geforce GTX 460 oder ATI Radeon HD 5850

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 16 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Hardware: