Platinum Games arbeitet möglicherweise an seiner ersten eigenen Marke

PC PS4

Platinum Games gehört sicherlich mit zu den bekanntesten Studios in der Spielebranche und hat in der Vergangenheit zahlreiche Fans weltweit durch Titel, wie Bayonetta (Testnote: 8.5), Vanquish (Testnote: 8.0), Metal Gear Rising - Revengeance (Testnote: 8.5) oder zuletzt auch Nier - Automata (Testnote: 9.0) erfreut. Bisher handelte es sich aber stets um lizenzierte Spiele und wie der Studio-Präsident Kenichi Sato schon während seiner Neujahrsansprache verriet, träume das Team bereits seit der Gründung des Studios davon, ein eigenes Franchise zu erschaffen und zu betreuen. Nun haben die Macher möglicherweise dieses Ziel in Angriff genommen.

Während der diesjährigen BitSummit in Kyoto, gab der Platinum-Games-Producer Atsushi Inaba im Rahmen einer Keynote bekannt, dass man derzeit an einer noch „form- und gestaltlosen IP“ arbeite. Ob es sich dabei wirklich um eine eigene Marke, oder wieder um eine Auftragsarbeit handelt, hat Inaba nicht präzisiert und erwähnte lediglich, dass für die Entwicklung des Spiels ein neuer Director engagiert wurde. Wer genau das ist, verriet er allerdings nicht. Des Weiteren merkte er an, dass es derzeit noch nicht klar ist, ob Platinum Games das bisherige Tempo mit einem Spiel pro Jahr halten können wird. Man freue sich jedoch, neue Titel für die Fans zu entwickeln. Erste Details zum neuen Projekt sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.