E3 2017: Sony gibt die Livestream-Termine bekannt

PS4

PS4 Pro ab 363,00 € bei Amazon.de kaufen.

Mehr als 15 Stunden an Live-Inhalten möchte Sony dieses Jahr im Rahmen der E3 den Fans präsentieren, darunter Ankündigungen, Videos und Interviews zu „dutzenden PS4- und PSVR-Spielen“. Die E3-Pressekonferenz wird bekanntlich im Zeitraum vom vom 12. bis 15. Juni ausgestrahlt. Nun hat der japanische Hersteller auch seine Livestream-Termine konkretisiert. Diese sehen wie folgt aus (deutsche Zeitangaben):

Montag, 13. Juni:

Ab 2:00 Uhr - Playstation Media Showcase Live

Ab 3:00 Uhr - Pressekonferenz

Von 21:00 Uhr bis 3:00 Uhr - Playstation-Live-Programm von der E3 2017

Dienstag, 14. Juni:

Von 21:00 Uhr bis 3:00 Uhr - Playstation-Live-Programm von der E3 2017

Mittwoch, 15. Juni:

Von 21:00 Uhr bis 1:00 Uhr - Playstation-Live-Programm von der E3 2017

Das ganze Programm könnt ihr über live.playstation.com anschauen, wo ihr die Möglichkeit bekommt „Quests“ abzuschließen und Belohnungen freizuschalten (solange der Vorrat reicht). Zusätzlich könnt ihr das Live-Event auch über Twitch und YouTube verfolgen. In den USA und Kanada wird die Pressekonferenz vom 13. Juni, wie schon im letzten Jahr, in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Details dazu will Sony zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.