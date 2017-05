Destiny 2 lässt sich mit WoW-Marken erwerben - PC-Version mit allen Battle.net-Features

PC XOne PS4

Die PC-Version des kommenden Multiplayer-Shooters Destiny 2 wird bekanntlich über Blizzards Launcher erscheinen. Wie der kalifornische Spielehersteller nun auf seiner Homepage erklärte, werdet ihr den Bungie-Titel auch mit Blizzard-Guthaben im Online-Store erwerben können. Aktive World-of-Warcraft-Spieler bekommen somit die Möglichkeit, Destiny 2 praktisch mit WoW-Marken zu bezahlen, die für echtes Geld, oder das erfarmte Gold im Spiel gekauft werden können. Bereits seit Februar dieses Jahres ist es möglich, die Marken nicht nur gegen zusätzliche Spielzeit einzutauschen, sondern auch in Gutscheine für das Battle.net umwandeln. Eine WoW-Marke bringt dabei aktuell 15,00 Euro (der Preis wird von Blizzard bestimmt).

Die Anbindung an das Battle.net bringt darüber hinaus auch alle üblichen spielübergreifenden sozialen Funktionen mit sich. Ihr könnt mit anderen Spieler quer über die Blizzard-Spiele chatten, Freunde hinzufügen und eigene Gruppen erstellen. Was die Spiele-Server angeht, so werden diese von Bungie verwaltet, während Blizzard-Server für Features in Verbindung mit der Blizzard-Plattform, wie zum Beispiel die Anmeldung und soziale Funktionen, verwendet werden. Den kompletten Beitrag könnt ihr euch unter dem Link in den Quellenangaben durchlesen.