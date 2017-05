Scalebound: Marke angeblich wiederbelebt und Entwicklung mit einem neuen Team gestartet

PC XOne

Anfang Januar dieses Jahres erreichte uns die Nachricht, dass Microsoft sein geplantes Action-Rollenspiel Scalebound aufgegeben hat (siehe unsere News: Scalebound: Entwicklung des Action-RPGs offiziell eingestellt). Nun wurden im Netz allerdings Hinweise auf eine mögliche Rückkehr des Titels gesichtet. So weist die Website Trademarkia mit einem Eintrag darauf hin, dass die Rechte an der Marke Anfang diesen Monats (am 3. Mai 2017) verlängert wurden.

Während Microsoft selbst noch schweigt, meldeten sich bereits verschiedene Industrie-Insider zu diesem Thema zu Wort, darunter auch der Insider und Blogger X-Rays. Laut diesem haben die Redmonder die Marke wieder reaktiviert und mit der Entwicklung ein Team betraut, das „das Vertrauen von Microsoft genießt“ und dem Unternehmen auch sehr nahe stehen soll.

In einem weiteren Tweet betont X-Rays, dass er zwar nicht weiß, welches Studio mit der Arbeit betraut wurde, es soll sich aber nicht mehr um Platinum Games handeln. Auf einen baldigen Release sollte man aber nicht hoffen, da der Titel vom Grund auf neu entwickelt werden soll. Die Info habe er von einem Synchronsprecher, der ihm sagte, dass die Arbeit an der Synchronisation und den Übersetzungen neu gestartet wurde. Weitere Infos sollen angeblich bereits auf der diesjährigen E3 folgen. Ob das alles so stimmt, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. So berichtet die Website Windows Central unter Berufung auf „eigene Quellen“, dass die Markenrechte zwar tatsächlich erneuert wurden, der Titel aber sich derzeit nicht in der Entwicklung befinde. Warten wir ab, was Microsofts Pressekonferenz mit sich bringt.