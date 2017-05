What Remains of Edith Finch: Ego-Adventure könnte doch noch für die Xbox One erscheinen

PC PS4

Bisher wurde What Remains of Edith Finch nur für den PC und die PS4 veröffentlicht, doch bald könnten auch die Xbox-One-Besitzer in den Genuss des Titels kommen. Dies hat zumindest der verantwortliche Entwickler Giant Sparrow in der Gestalt des Studio-Creative-Director Ian Dallas angedeutet. In einem Interview mit Gaming Bolt auf das Thema angesprochen, machte Dallas Hoffnungen auf eine Umsetzung für die Redmonder Konsole: „Wir haben zwar mit den Veröffentlichungen für PS4 und PC gestartet, ziehen aber weiterhin auch andere Plattformen in Betracht und haben möglicherweise schon bald etwas anzukündigen“, so der Entwickler.

What Remains of Edith Finch ist ein Walking-Simulator im Stile von Genre-Vorbildern, wie Gone Home (Testnote: 6.5) oder Dear Esther und dreht sich um eine Familie aus Orcas Island im Bundesstaat Washington. Die Story des Spiels setzt sich aus einer Reihe einzelner, mysteriöser Erzählungen zusammen, die sich zeitlich irgendwo zwischen dem frühen 20. Jahrhundert und der Gegenwart ansiedeln. Als Spieler übernehmt ihr die Rolle von Edith Finch, die nach sieben Jahren zurück in das uralte Anwesen ihrer verstorbenen Familie zurückkehrt. Im Verlauf des Spiels erkundet ihr das Domizil auf der Suche nach Hinweisen auf die Vergangenheit und erlebt mit jeder enthüllten Erzählung den letzten Tag der einzelnen Mitglieder der Familie. Nach und nach bringt ihr in Erfahrung, weshalb ihr die einzige noch lebende Finch seid.