Nintendo Switch: Ubisoft will der führende Third-Party-Publisher für die Konsole sein

Auch mehr als zweieinhalb Monate nach dem weltweiten Launch bleibt Nintendos neue Hybridkonsole Switch weiterhin auf dem Erfolgskurs und war bekanntlich im vergangenen Monat mit 280.000 Exemplaren die am meisten Verkaufte Konsole in den USA. Der anhaltende Erfolg überzeugt auch die Third-Party-Entwickler. So ließ etwa Electronic Arts erst kürzlich verlauten, dass man in Zukunft mehr als nur das angekündigte FIFA-Spiel für das Gerät umsetzen möchte. Nun meldete sich auch Ubisoft zu Wort und gab im Rahmen der Veröffentlichung seiner Quartalsgeschäftszahlen an, dass man seine Stellung als einer der führenden Third-Party-Publisher für die Nintendo-Konsolen verteidigen wird. Dabei versprach der Spielehersteller neben bereits angekündigten Spielen, wie Just Dance 2017, Steep (Testnote: 6.0) und Rayman Legends (Testnote: 9.5) noch weitere Titel für die Switch zu liefern:

Wie wir schon seit einiger Zeit sagen, werden wir einige tolle Spiele für die Switch veröffentlichen. Der Start der Konsole verlief unglaublich erfolgreich und wir sind fest davon überzeugt, dass die Switch das Potential dazu hat, ein breites Publikum zu erreichen. Wie ihr wisst, gehörte Ubisoft in den vergangenen zehn Jahren stets zu den führenden Third-Party-Publishern auf Nintendos Konsolen und wir beabsichtigen diese Stellung auch weiterhin zu behaupten.

Welche Spiele Ubisoft noch für die Switch ankündigt, bleibt abzuwarten. Das umfangreiche Portfolio des Publishers bietet aber genügend Kandidaten für eine Umsetzung. Vielleicht werden wir schon im Zuge der E3 neue Ankündigungen von Ubisoft für das System sehen.