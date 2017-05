World of Warships: Update 0.6.5 bringt Kampagne "Jagd auf die Bismarck"

PC

Mit dem Update auf Version 0.6.5 bringt Wargaming für World of Warships eine neue Kampagne mit dem Titel "Die Jagd auf die Bismarck" ins Spiel, in der ihr euch noch bis zum 8. Juni viele Belohnungen verdienen könnt, als krönenden Abschluss schließlich das deutsche Tier acht Schlachtschiff Bismarck selbst. Dafür müsst ihr in sieben Kategorien bestimmte Aufgaben wie etwa "versenke fünf Kreuzer" oder "entdecke vier deutsche Schiffe" in Gefechten erfüllen. Für jede erfüllte Aufgabe gibt es neue Abzeichen zu gewinnen, für die letzte Aufgabe jeder Kategorie Schiffsmodule und Tarnungen. Wer alle 24 Abzeichen sammelt, bekommt außerdem zwei neue permanente Tarnungen für die Bismarck mit Kredit-Punkte- und Erfahrungs-Bonus in Gefechten.

Anlass für die Kampagne ist die Veröffentlichung des neuen Tier sieben Schlachtschiffs HMS Hood, das im Mai 1941 mit der Jagd auf die Bismarck im Nord-Atlantik beauftragt wurde. Der Verkauf des Schiffs läuft jedoch über drei Etappen. In der ersten Woche ist nur ein Paket zum Preis von 99 Euro verfügbar, das neben dem Schiff noch viele Signal-Fahnen, 9.500 Dublonen (die Premium-Währung im Spiel) und eine volle Ausstattung mit Schiffsmodulen mitbringt. Ab dem 26. Mai wird das Paket kleiner und auf 79 Euro reduziert, für die letzte Woche der Kampagne wird schließlich ein Paket für 49 Euro verfügbar. Anschließend wird es das Schiff ohne zusätzliche Boni für 35 Euro im Shop geben.

Das Update bringt außerdem einige Verbesserungen an der Benutzeroberfläche für Kampagnen mit. Ihr könnt nun direkt sehen welche Belohnung ihr für eine erfüllte Aufgabe bekommt, außerdem wurde die Anzahl der Klicks um zwischen verschiedenen Aufgaben zu wechseln durch eine Änderung an den Menüs reduziert. Eine lange geforderte Änderung ermöglicht euch jetzt zudem angelegte Tarnungen auf Schiffen genau wie Signalfahnen wieder zu entfernen, wobei sie nicht mehr vernichtet wird sondern zurück in euer Inventar gelegt wird. Die weiteren Änderungen und Bugfixes könnt ihr den unten verlinkten Patch-Notes entnehmen, im Video fasst Dasha Perova die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen.