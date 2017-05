GoG-Aktion: Wählt die GamersGlobal-Rabattspiele, Mount & Blade umsonst

GamersGlobal ist ja seit einiger Zeit ein Affiliate-Partner von gog.com (und wir freuen uns sehr, wenn ihr dort über unseren GoG-Partnerlink einkauft). In Kürze gibt es eine Aktion, bei der wir 30 bis 40 Spiele nennen können, die GoG dann zu rabattieren versuchen wird. Bevor nun aber Jörg Langer sämtliche Ultimas nebst Addons und Spin-offs, die es jemals gab, nominiert, und damit die Hälfte der Plätze bereits belegt sind, dachten wir uns: Lassen wir doch die GamersGlobal-User mitentscheiden!

Jeder User darf per Comment einen (1) Spielevorschlag abgeben und zwei (2) weitere Vorschläge, die zwei andere User gemacht haben, mit je einem (1) "+1" kommentieren. Bitte verzichtet auf weitere Comments oder Erklärungen, um uns die Auswertung zu erleichtern. Im Idealfall finden wir also nur Comments unten, die entweder einen Spielenamen enthalten oder ein "+1". Ja, es ist tatsächlich in dieser News erlaubt und gewollt, "+1" zu schreiben, und Moderatoren, die das nicht durchgehen lassen, werden gelöscht. Oder so ähnlich...

Stellt aber vorher sicher, dass es das Spiel bereits auf GoG.com gibt, es handelt sich um eine Rabatt-Wunschliste, keine Spiele-Wunschliste. Wir gehen am Montag, 22.5., selbst noch über die Liste, kürzen oder ergänzen sie, und geben sie dann an GoG.com weiter. Es sollten dann etwa 15 Titel resultieren, die tatsächlich mit Rabatt auf GoG.com angeboten werden. Wählt am besten möglichst massenkompatible Geheimtipps aus, die man in seiner Sammlung haben muss, die aber noch nicht jeder in der Sammlung hat. Und danach schreibt noch gleich die Formel für den Weltfrieden hin. Verflixt, geht ja nicht, weil das ja kein Spieletitel oder "+1" ist...

Viel Spaß beim Mitmachen!

P.S. Falls ihr einen Grund sucht, euch überhaupt bei GoG anzumelden oder mal wieder vorbei zu schauen: Ab sofort und bis zu diesem Sonntag (21.5.) um 15:00 verschenkt der Online-Shop Mount & Blade. Ihr müsst ein GoG-Konto haben und auf der Seite von Mount & Blade den Download-Button betätigen.