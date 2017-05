PC XOne PS4 Linux MacOS

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usern Old Lion, Maverick und OTK betreut.



In Demon‘s Crystals von Indie-Entwickler Bad Land Games standen die Urican-Dämonen an der Spitze der Nahrungskette. Doch nichts ist so beständig wie die Änderung: Es tauchen drei mysteriöse Wesen auf und plötzlich müssen die Urican um ihr eigenes Überlegen kämpfen. Das geht natürlich am besten mit Waffengewalt.



Kämpfen, bis der Boss kommt

Im Twin-Stick-Shooter Demon‘s Crystals mäht ihr alles um, was sich euch in den Weg stellt. Mit den Urican-Dämonen Anara, Taur, Adora und Dryad stehen euch dafür vier spielbare Charaktere zur Verfügung. Sie kommen jedoch nicht mit unterschiedlichen Fähigkeiten oder Waffen daher, sondern unterscheiden sich lediglich in Farbe, Aussehen und Geschlecht voneinander. Vorher entscheidet ihr euch noch für einen von drei Spielmodi: Arcade, Multiplayer und Überleben.



Im Arcade-Modus müsst ihr euch in drei Welten durch je acht Levels metzeln, bevor ihr im neunten gegen einen Boss antretet. Mit dem linken Stick bewegt ihr euch auf der Map. Mit dem rechten Stick schaut ihr euch um und schießt auch zugleich in die jeweilige Richtung. Auf die Weise müsst ihr sogenannte Horden beenden. Mal müsst eine bestimmte Anzahl an Dämonen über den Jordan schicken, mal eine gewisse Menge an Kristallen sammeln.

Am Ende jeder Welt wartet ein Boss. Hier kommt Sarkon aus seinem Versteck.





Power-Ups helfen ... nicht immer

Die Gegner spawnen dabei permanent, bis ihr eure Ziele erfüllt habt. Power-Ups sollen euch dabei helfen. Die tauchen hier und da auf der Map auf und geben euch (zeitlich begrenzt) zum Beispiel stärkere Waffen, Schutzschilde, (ganz selten) Gesundheit oder mehr Zeit. Gerade dieses Item ist wichtig, denn zeitlich kann es schon mal knapp werden. Um euch das Leben schwer zu machen, werden auch mal Power-Ups gestreut, die euch nicht gut tun.



Die tauchen nur in manchen Levels auf und bringen eure Steuerung durcheinander. Andere nehmen euch wertvolle Zeit oder Gesundheit weg. Optional könnt ihr drei Schwierigkeitsgrade wählen: Normal, Schwer und Alptraum. Bereits auf „Normal“ ist das Spiel fordernd. Alptraum dürfte nur für besonders geschickte Dämonen-Schnetzler machbar sein, euer Tod tritt hier aber recht schnell ein. Am Ende einer Welt steht einer von insgesamt drei Bossen, die es zu besiegen gilt.



Im ausschließlich lokalen Mehrspieler-Modus kämpft ihr in sechs wählbaren Modi mit oder gegen maximal vier weitere Spieler. Im Modus „Überleben“ müsst ihr solange wie möglich so viele Monster wie möglich umlegen und dabei auch noch möglichst viele Kristalle sammeln, ohne selbst das Zeitliche zu segnen, versteht sich.

Im Kampf levelt ihr euren Charakter bis Level 90 hoch. Leider bringt das gar nichts.

Technik und Fazit

Grafisch ist Demon’s Crystals in die Kategorie niedlich einzuordnen. Die Comic-Bonbon-Grafik sieht gut aus und passt zum Spiel. Die Musik ist rasant und passt ebenfalls gut zur Action auf dem Bildschirm. Teilweise wird es jedoch unübersichtlich. Ihr habt die Zeit im Nacken, Monstermassen wollen euch an den Kragen, Gebäude und Objekte explodieren und eure Meinungsverstärker stehen auf Dauerfeuer. Hier Bodenfallen zu erkennen, oder Freund- von Feindkugeln zu unterscheiden, ist kaum möglich. Es kann/ wird also des Öfteren vorkommen, dass ihr ins Gras beißt, ohne überhaupt zu wissen, was euch getroffen hat.



Besonders bitter, wenn ihr die letzte Horde fast beendet habt und dann noch mal von vorne beginnen müsst. Die Boss-Kämpfe sind auch nicht ganz ohne, weil die Chefs natürlich nicht alleine gegen euch kämpfen, sondern ihre auf Krawall gebürstete Entourage mitbringen, um die ihr euch parallel kümmern müsst. Während der Monsterschlacht sammelt ihr Erfahrungspunkte und bringt euren jeweiligen Charakter auf maximal Level 90. Das bringt euch nur leider rein gar nichts. Es macht absolut keinen Unterschied, ob ihr mit einem Level 1 oder Level 90 Charakter in den Kampf zieht. Am Ende ist Demon’s Crystals ein unterhaltsames Action-Spiel für zwischendurch. Insbesondere der Modus „Überleben“ lockt immer wieder, sein zuletzt bestes Ergebnis zu schlagen.



Fakten: