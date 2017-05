Nintendo Switch: Owlboy, Nine Parchments und weitere Indie-Spiele angekündigt

PC Switch XOne PS4

Bild stammt aus Nine Parchments

Nintendo hat im Rahmen seines Specials „Nya Nya Nya! Neko Mario Time Nyandies“ weitere Indie-Spiele angekündigt, die demnächst für die Hybridkonsole Switch erscheinen werden. So können sich die Besitzer des Systems unter anderem auf eine Umsetzung des Plattform-Adventures Owlboy freuen. Der Titel wurde ursprünglich im November vergangenen Jahres für den PC und dann Ende Januar 2017 auch für Linux und Mac veröffentlicht. Das bereits für PC, Xbox One und die PS4 angekündigte Action-Adventure Nine Parchments von Frozenbyte soll ebenfalls für die Switch umgesetzt werden. Hier alle angekündigten Indie-Titel im Überblick:

BackSlash (Skeleton Crew Studio)

(Skeleton Crew Studio) Cat Quest (The Gentlebros)

(The Gentlebros) Dusty Raging Fist (PD Design Studio)

(PD Design Studio) Levels+ (Flow)

(Flow) L.F.O. – Lost Future Omega (Kusamochi Factory’s Workshop)

(Kusamochi Factory’s Workshop) Nine Parchments (Frozenbyte)

Owlboy (D-Pad Studio)

She Remembered Caterpillars (Jumpsuit Entertainment UG)

(Jumpsuit Entertainment UG) YIIK - A Postmodern RPG (Ackk Studios)

Die Ankündigungen könnt ihr euch im rund neun Minuten langen Video von Nintendo Japan unterhalb dieser Zeilen anschauen. Konkrete Termine wurden bisher nicht genannt.