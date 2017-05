Fumito Ueda: "Man muss nicht alle Details einer Story erzählen"

The Last Guardian ab 24,90 € bei Amazon.de kaufen.

Bei einem Vortrag auf der Nordic Game Conference sprach Fumito Ueda, der leitende Designer hinter Shadow of the Colossus und The Last Guardian (GG-Test: 6.0) über seinen kreativen Prozess und seinen Ansatz in Sachen Storytelling. So lege er großen Wert darauf, dass die Spieler ihre eigene Vorstellungskraft nutzen:

Für mich ist es nicht wichtig, die Details einer Story zu erzählen. In Japan gibt es eine poetische Ausdrucksform namens Haiku, wo man nicht alles im Detail erklärt, sondern den Leser seine eigene Imagination verwenden lässt. Dadurch lassen die Empfänger ihre eigene Story durch ihre Vorstellung entstehen und ich glaube, das ist auch ein guter Ausdrucksstil für Videospiele – im Moment zumindest.

Das scheint sich auch in Uedas Arbeitsstil niederzuschlagen, denn oft gebe er seinen Mitarbeitern nur eine grobe Richtung vor.

Ueda machte schließlich noch einige vage Andeutungen was sein nächstes Spiel betrifft. Nachdem Ico auf sehr beengtem Raum spielte, war Shadow of the Colossus in einer weiten, offeneren Spielwelt angesiedelt. Einen ähnlichen Sprung könne er sich auch jetzt vorstellen:

Ich kann noch nicht über Details sprechen... Shadow entstand aus der Erfahrung mit Ico, wo wir von einer abgeschlossenen zu einer offenen Spielwelt übergegangen sind. Als ich mit Shadow fertig war, habe ich mich einen Moment lang gefragt, ob ich wieder eine Open World oder doch eher einen geschlosseneren Raum möchte, und mit etwas in diesem Raum eine intimere Zeit erleben möchte. Das war der Startpunkt für The Last Guardian. Jetzt, da ich mit The Last Guardian fertig bin und so viele Jahre mit diesem Spiel verbracht habe, kehre ich vielleicht wieder zurück zu einer Shadow-artigen Welt.

Was ihm an Videospielen besonders gefalle, so Ueda, sei die kreative Freiheit und die Möglichkeiten, die in anderen Formen der Unterhaltung so nicht gegeben seien.