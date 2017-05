Square Enix: Weitere Final-Fantasy-Remakes aus der PS1-Ära angedeutet

PS4

Bild Stammt aus dem Final Fantasy 7 Remake

Der japanische Entwickler und Publisher Square Enix plant offenbar neben dem Remake von Final Fantasy 7 noch weitere Serienteile aus der PS1-Ära neu aufzulegen. Dies deutete Takashi Katano, der Game Director hinter dem kommenden Final Fantasy 12 - The Zodiac Age (Preview), in einem Interview mit IBTimes UK an. Wie er dabei klarstellte, sind damit nicht die Remastered-Versionen gemeint, bei denen nur einige grafische Verbesserungen vorgenommen werden, sondern komplette Neuentwicklungen, wie es beim oben genannten siebten Teil der Fall ist:

Final Fantasy 12 ist ein PS2-Titel und wenn man sich die anderen Teile der Serie, also alles aus der Pre-PS2-Ära anschaut, wäre es technisch schwierig daraus ein modernes Remaster auf einem angemessenen Qualitätsniveau zu machen. Das heißt also, dass unser nächstes Spiel höchstwahrscheinlich ein Remake sein wird.

Für die PS1 setzte Square Enix seinerzeit diverse Final-Fantasy-Titel um, darunter Final Fantasy Origins, Final Fantasy 4 bis 9 und Final Fantasy Tactics. Welche Spiele nach der Fertigstellung von Final Fantasy 7 angegangen werden, sollen laut Katano die Fans entscheiden.