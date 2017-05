Wochenend-Lesetipps KW20: Videospiel-Sucht, Mütter, Bethesda

Eine weitere Woche ist vorbei, und wie immer haben wir ein paar Lesetipps für euch herausgesucht, um das Wochenende einzuläuten. Heute geht es um die Darstellung von Mutterfiguren in Videospielen sowie wissenschaftliche Uneinigkeit beim Krankheitsbild Online-Spielsucht. Ein weiterer Artikel geht der Frage nach, wie es sich auf die Verkaufszahlen, dass Bethesda Review-Keys zu ihren Spielen nicht mehr vor dem Release an Magazine schickt.

"Videospiele haben nach wie vor ein Problem mit Mutterfiguren"

Vice.com am 12. Mai, Lisa Ludwig

Während Vater-Figuren vergleichsweise oft in Videospielen auftauchen – siehe etwa Red Dead Redemption oder The Last of Us – sind Mütter noch vergleichsweise selten. Lisa Ludwig meint, dass hier viel Potenzial verloren geht: "Die letzte spielbare Mutter, an die ich mich erinnern kann, ist die Protagonistin von Fallout 4. Allerdings auch nur, weil der Spieler zu Beginn das Geschlecht seiner Figur selbst bestimmen kann. Ob man als Mann oder Frau das postapokalyptische Ödland durchstreift, macht für die Handlung keinen Unterschied. Die spezifischen Ängste, Wünsche, Probleme von Müttern werden dadurch nicht adressiert."

"Wie Millionen Computerspieler zu Süchtigen erklärt werden sollen"

Sueddeutsche.de am 17. Mai, Thorsten Quandt

Die American Psychological Association (APA) und die WHO möchten Videospiel-Sucht demnächst als Krankheitsbild definieren. Thorsten Quandt, der selbst auf diesem Gebiet forscht, hält das aus wissenschaftlicher Sicht für verfrüht: "Offenbar wurden neuere Studien aus namhaften Journals wie z.B. Addiction oder Journal of Behavioral Addictions nicht berücksichtigt, die ein widersprüchliches Bild zeichnen und aus unterschiedlichen Kulturräumen und Ländern stammen. Von einem Konsens unter den Forschern im Feld ist man jedenfalls weit entfernt." Viele Forscher fürchten eine generelle Dämonisierung von Spielen: "Vielmehr wirkt vieles so, als wolle eine Hardliner-Fraktion in der APA und der WHO mit politischen Mitteln ihre Überzeugungen weltweit durchsetzen."

"Is Bethesda's reviews policy really harming game sales?"

Gamesindustry.biz am 17. Mai, Christopher Dring (Englisch)

Seit Dishonored 2 verschickt Betheda keine Pressemuster mehr vor der Veröffentlichung ihrer Spiele. Das hat zur Folge, dass Tests erst nach dem Verkaufsstart erscheinen können. Christopher Dring von GamesIndustry untersuchte, wie sich das auf die Verkaufszahlen der Titel auswirkte. Diese verteilen sich jetzt gleichmäßiger auf die ersten zwei Wochen, statt hauptsächlich auf den Erscheinungstag: "Das bedeutet aber nicht, dass sich diese Spiele besser oder schlechter verkaufen. Es zeigt nur, dass einige Kunden lieber auf die Reviews warten bevor sie zuschlagen."

Im heutigen Video: Handschlag mit Darth Vader.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar.