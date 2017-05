PC XOne PS4 iOS Android

Wie Telltale Games heute bekannt gab, wird die dritte Staffel von The Walking Dead (im Test) noch in diesem Monat mit der finalen Episode From the Gallows ihren Abschluss finden. Laut der Mitteilung die Abschlussfolge der fünfteiligen Reihe auf PC, Xbox One und PlayStation 4 zum Download für Besitzer des Seasonpasses resketive zum Einzelkauf auf Konsole bereitstehen.