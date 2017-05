Life is Strange: Dontnod bestätigt Entwicklung einer Fortsetzung

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux MacOS

Für viele Freunde von Entscheidungs-basierten Abenteuern war das ab Januar 2015 veröffentlichte Episoden-Spiel Life is Strange (im Test: Note 8.0) eine überaus positive Überraschung. Dass das Abenteuer von Protagonistin Max Cauffield und ihrer besten Freundin Chloe als Realserie umgesetzt werden soll, ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Nun hat das für die Entwicklung zuständige französische Studio Dontnod Entertainment, die aktuell auch am Vampir-Action-Rollenspiel Vampyr (Preview) arbeiten und zuvor für Capcom an Remember Me (im Test: Note 8.0) arbeiteten, offiziell bekannt gegeben, dass ein Nachfolger entwickelt wird. In einem Video des Studios heißt es:



Wir können bestätigen, dass das Original-Team von Life is Strange bei Dontnod an einem brandneuen Life-is-Strange-Spiel arbeitet. Wir können es nicht erwarten, euch alles darüber zu erzählen, wenn die Zeit gekommen ist. Aber bis dahin arbeiten wir hart daran, um sicherzustellen, dass es so gut wird, wie es uns möglich ist.

Details zu Life is Strange 2, oder wie auch immer der Titel am Ende heißen wird, gibt es aktuell also noch nicht. Unklar bleibt demnach etwa, ob es erneut um Max oder Chloe gehen könnte, ob der Titel ebenfalls in Episodenform veröffentlicht werden könnte, geschweige denn, für wann die Franzosen die Fertigstellung des Spiels planen.

Bei Dontnod handelt es sich um ein unabhängiges Entwicklerstudio, dessen Hauptsitz sich in der französischen Hauptstadt befindet. Bei ihren bisherigen Spielen arbeiteten sie stets mit einem Publisher zusammen. Neben dem genannten japanischen Publisher Capcom bei Remember Me handelt es sich auch um den ebenfalls in Japan ansässigen Publisher Square Enix (Life is Strange) sowie Focus Home Interactive (Vampyr), die unter anderem auch als Finanzierungs- und Vertriebspartner bei Deck13s Action-RPG The Surge (im Test) fungierten.