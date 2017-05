FIFA 17: Finale der Ultimate Team Championship Series heute live in 70 Ländern

Am heutigen Samstag findet das Finale der Fifa 17 Ultimate Team Championship Series in Berlin statt. Das virtuelle Fußball-Spektakel der besten Fifa 17-Spieler wird in mehr als 70 Länder per Livestream übertragen. Hierzulande hat sich Sport1 die Rechte gesichert und zeigt die Spiele auf der Homepage sport1.de sowie über seine Social-Media-Kanäle auf Facebook und YouTube.