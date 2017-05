PS4: Plant Sony ein weiteres Modell?

PS4

Im kommenden Monat wird Microsoft bekanntlich im Rahmen der E3 seine leistungsstärkere Xbox-Konsole vorstellen, die bisher unter dem Arbeitstitel „Project Scorpio“ geführt wird. Während Analysten, wie Damian Thong vom Finanzservice Macquarie Capital Securities, von Sony als Gegenreaktion eine Ankündigung der PS5 schon im kommenden Jahr erwarten, sorgt nun ein Insider im NeoGAF-Forum für Spekulationen um ein weiteres PS4-Modell.

Der Nutzer That'sMytrunks veröffentlichte in einem Thread unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen einige vermeintliche Details zu Bungies kommenden Multiplayer-Shooter Destiny 2. Neben Angaben, wie 60 FPS, plattformübergreifende Spielstände zwischen PS4 und PC und exklusive Inhalte für die Playstation-Käufer, merkte der Insider an, dass der Titel für Project Scorpio, PS4-Pro und „die nächste PS4“ optimiert wird. In den vergangenen Wochen geisterte im Netz das Gerücht, dass Sony vor dem Generationswechsel möglicherweise noch eine vierte Version der Konsole, entweder eine PS4-Pro-Slim oder ein noch stärkeres Modell auf den Markt bringen möchte. Offiziell bestätigt wurde bisher davon natürlich nichts. Sollte etwas an den Behauptungen dran sein, werden wir vielleicht im Zuge der E3 mehr erfahren.