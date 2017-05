Nintendo Switch auch im April meistverkaufte Konsole der USA // Splatoon-2-Bundle für Japan angekündigt

Switch

Wie Nintendo kürzlich bekanntgab, konnte sich die Switch auch im April an die Spitze der meistverkauften Konsolen der USA setzen. Das Unternehmen beruft sich dabei auf die neuesten Ergebnisse des Marktforschungsunternehmens NPD Group. Konkret konnten im vergangenen Monat 280.000 Exemplare abgesetzt werden. Zu beachten ist allerdings, dass die Zahl bei einer flächendeckenden Verfügbarkeit der Konsole vermutlich höher ausgefallen wäre.

Bei den Spielen für die Switch konnte wenig überraschend das frisch veröffentlichte Mario Kart 8 Deluxe (im Test: Note 9.0) die meisten Verkäufe vorweisen – obwohl der April nach dem Release nur noch drei Tage auf der Uhr hatte. Mehr als 460.000 Ladenversionen wechselten demnach den Besitzer, zusätzlich kamen noch 90.000 Downloads hinzu. Darüber hinaus merkt Nintendo an, dass auch The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5), 1-2-Switch (im Video) und Snipperclips (im Video) weiterhin starke Verkäufe vorweisen konnten.

In Deutschland ist die Nintendo Switch weiterhin nur schwer erhältlich. Während mediamarkt.de aktuell zumindest die graue Farbvariante auf Lager hat, können andere Händler wie Amazon nicht mal ein genaues Lieferdatum angeben. Aufgrund der knappen Verfügbarkeit spielen Bundles mit Spielen aktuell wohl noch keine Rolle, doch zumindest in Japan wurde nun eins mit Splatoon 2 angekündigt. Das Bundle bringt neben der Konsole und dem Spiel auch eine neue Farbvariante für die Joycons in Neongrün und Neonpink mit. Darüber hinaus wurde weiteres Zubehör wie diverse Taschen im Arms- oder Splatoon-2-Look angekündigt. Ob Zubehör und Bundle auch einen Weg in die USA und Europa finden, ist aktuell noch nicht klar.