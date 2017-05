The Surge: Performance-Analyse von Digital Foundry

PC XOne PS4

Die britischen Kollegen von Digital Foundry haben das jüngst erschienene Action-Adventure The Surge (im Test) einer Performance-Analyse unterzogen und ihre Ergebnisse in einem Video zusammengefasst. Wie schon das vorherige Spiel von Deck 13, Lords of the Fallen (Testnote: 7.5), setzt auch The Surge auf die hauseigene FLEDGE-Engine in Kombination mit Nvidias GameWorks, bietet allerdings dank diversen Engine-Verbesserungen und dem Einsatz moderner Features auf den Konsolen eine deutlich bessere Performance bei gesteigerten Grafikqualität.

In Hinblick auf die Auflösung liefert die PS4-Umsetzung wie gewohnt etwas mehr. Hier werden, wie im Vorfeld von den Entwicklern versprochen, die nativen 1080p erreicht, während der Titel auf der Xbox One mit 900p läuft. Dafür werden auf Microsofts System vergleichsweise etwas kürzere Ladezeiten geboten. Beide Versionen schaffen dabei stabile 30 Bilder pro Sekunde.

Was die PS4-Pro-Version angeht, so handelt es sich bei The Surge laut den Testern um die bisher beste Umsetzung für die Pro überhaupt. Anders als Bethesdas Prey (im Test), das auf der Pro kaum Vorteile bietet, erreicht The Surge im High-Quality-Modus native 1620p (die auf 4K hochskaliert werden) bei stabilen 30 Frames. Im Performance-Modus kann der Titel auch mit der niedrigen Auflösung von 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde gespielt werden.

Die PC-Version bietet etwas schärfere Texturen und wurde laut Digital Foundry ebenfalls hervorragend optimiert. So sind mit einer Geforce GTX 970 solide 60 FPS bei einer Auflösung von 1080p und mit höchsten Detaileinstellungen möglich. Mit einer GTX 980 kann die Auflösung nochmal auf 1440p hochgeschraubt werden, wobei weiterhin stabile 60 Bilder pro Sekunde erreicht werden. Wer 30 FPS in Kauf nimmt, kann mit der Karte auch in 4K spielen.