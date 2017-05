Gwent: Das Free-to-play-Kartenspiel aus The Witcher 3 ab 24. Mai als Open-Beta

PC XOne PS4

Das aus The Witcher 3 bekannte Sammelkartenspiel Gwint erscheint bekanntermaßen noch in diesem Jahr als eigenständiger Free-to-Play-Titel unter dem Namen Gwent - The Witcher Card Game (Preview) für PC, PS4 und Xbox One. Nachdem der Closed-Beta-Test bereits seit einiger Zeit läuft, wird Entwickler CD Projekt ab dem 24. Mai in die Open-Beta-Phase übergehen. Das bedeutet aber nicht bloß, dass dann jeder das Spiel vor dem offiziellen Start anspielen kann. Tatsächlich werden Interessierte dies ab dem genannten Termin auf allen drei Plattformen in vollem Umfang tun können. Neben den Kartenspiel-Duellen könnt ihr also auch in den Abenteuer-Modus hineinschnuppern, in dem ihr Hexer Geralt aus der Iso-Perspektive durch ein weitläufige Spielwelt manövriert.

Wie üblich beim Übergang von der Closed- zur Open-Beta wird auch im Fall von Gwent - The Witcher Card Game der Spielfortschritt für Teilnehmer der Closed-Beta vollständig zurückgesetzt. Beim Übergang von der Open-Beta zur finalen Version, wird das abermals der Fall sein. Wann der finale Launch erfolgt, steht aktuell noch nicht fest. Allerdings dürfen Spieler mit einiger Sicherheit darauf hoffen, dass das noch in diesem und nicht erst im kommenden Jahr der Fall sein wird.