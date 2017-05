F1 2017 für Ende August angekündigt / Klassische F1-Fahrzeuge im Video

PC XOne PS4

Codemasters hat heute mit F1 2017 den neuen Teil seiner Formel-1-Simulation angekündigt. Wie schon der Vorgänger erscheint das Spiel ausschließlich für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Als Termin geben die Briten den 25. August an. Im Spiel werdet ihr auch das eine oder andere klassische Formel-1-Fahrzeug besteigen dürfen. Darunter etwa der McLaren MP4-4 den Alain Prost und Ayrton Senna in der Saison 1988 fuhren aber auch neuer Modelle wie Michael Schumachers Ferrari aus der Saison 2002. Einen Trailer mit einigen der Klassiker könnt ihr euch unter dieser News anschauen.