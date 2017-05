The Witcher: Netflix kündigt TV-Serie an

PC XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 32,09 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem die Buchvorlage bereits erfolgreich als Videospiel-Trilogie adaptiert wurde, kündigte Netflix heute eine Drama-Serie im Universum von The Witcher an. Einen Starttermin nennt der Streaming-Anbieter aber noch nicht.

Dafür gibt es aber ein paar Details zum Personal hinter den Kulissen. So fungieren Sean Daniel und Jason Brown (The Expanse) als Executive Producer. Außerdem ist Tomasz Bagiński mit von der Partie. Er war unter anderem für einige CGI-Trailer der Witcher-Videospiele verantwortlich. Auch die Produktionsfirma arbeitet an der Serie mit. Andrzej Sapkowski, der Autor der Romanvorlage, steht dem Team als kreativer Berater zur Seite. Er wird in der Pressemitteilung folgendermaßen zitiert:

Ich freue mich, dass Netflix eine Adaption meiner Geschichten erstellt und dabei dem Quellen-Material und den Themen, an denen ich über 30 Jahre lang geschrieben habe, treu bleibt.

Ursprünglich war für dieses Jahr ein Witcher-Kinofilm geplant, an dem die oben genannten Personen ebenfalls beteiligt waren. Es scheint, als wäre dieser zugunsten der Serie eingestellt worden. Konkrete Informationen hierzu gibt es allerdings nicht.