E3 2017: Auch Devolver Digital mit Pressekonferenz

PC Linux MacOS

Das Teaser-Bild stammt aus dem Action-MMO Absolver.

Wie in jedem Jahr veranstalten (fast) alle großen Publisher eine Pressekonferenz im Rahmen der E3 in Los Angeles (alle Termine und Uhrzeiten findet ihr hier). Aber auch manch kleinerer Hersteller stellt in einem größeren Rahmen seine kommenden Titel vor. Wie Devolver Digital kürzlich bekannt gab, wird auch der US-Publisher eine Presseveranstaltung abhalten. Wann genau die stattfindet und was dort zu sehen sein wird, verriet Devolver allerdings noch nicht.

Devolver Digital ist insbesondere für seine Zusammenarbeit mit Indie-Studios bekannt. So brachte das im US-Bundesstaat Texas ansässige Unternehmen unter anderem Spiele wie Hotline Miami 2 - Wrong Number (im Test: Note 8.0), das brutale Actionspiel Shadow Warrior 2 (im Test: Note 7.0) oder auch den Run-and-gun-Plattformer Broforce (Stunde der Kritiker) auf den Weg.

Zu den aktuell in Entwicklung befindlichen Spielen, die Devolver als Publisher betreut, zählen unter anderem die Titel The Talos Principle 2 und Serious Sam 4 von Croteam oder das Action-MMO Absolver. Zuletzt veröffentlichte der Publisher den Shooter Strafe.