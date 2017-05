Redout: Lightspeed Edition: Release-Termin für Xbox One und PS4 / Trailer

PC Switch XOne PS4

Redout ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Für den PC ist der futuristische Hovership-Racer Redout bereits seit September vergangenen Jahres via Steam erhältlich und wird noch in diesem Jahr in der erweiterten „Lightspeed Edition“ auch für die Konsolen erscheinen. Nun gab der Entwickler 34BigThings schon mal den Veröffentlichungstermin für Xbox One und die PS4 bekannt. Das Spiel wird demnach ab dem 31. August 2017 zum Preis von 39,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) für die besagten Systeme digital und im regulären Handel erhältlich sein.

Die Lightspeed Edition wird neben dem Hauptspiel auch die beiden Download-Erweiterungen Europa und Neptune (und somit insgesamt 30 Strecken an sechs verschiedenen Schauplätzen) bieten. Zudem können sich Konsolenspieler auf eine exklusive Lackierung (blau-schwarz für PS4, grün-schwarz für Xbox One) für alle eigene Schiffe freuen. Der auf dem PC im Nachhinein eingeführte Splitscreen-Modus wird auch in der Konsolenversion verfügbar sein. Der Termin für die ebenfalls geplante Umsetzung für die Nintendo Switch lässt weiterhin auf sich warten.