Sang-Froid - Tales of Werewolves kostenlos bei GoG

PC

Die Spielevertriebsplattform Good old Games (GoG) macht derzeit mit zwei Angeboten auf sich aufmerksam. Zum einen könnt ihr den Titel Sang-Froid - Tales of Werewolves ab sofort kostenlos eurer Bibliothek hinzufügen, zum anderen bietet die Plattform mit "GoG Connect" eine Option, Spiele aus euren Steam-Accounts kostenlos zu transferieren. Aktuell bleibt diese Option für kurze Zeit auf das Strategie-Spiel Renowned Explorers - International Society beschränkt. Dazu müsst ihr, gemäß den Anweisungen auf der Website, die beiden Accounts miteinander verknüpfen. Der Hinweis "More titles coming soon" lässt ein Anwachsen der Liste mit verknüpfbaren Spielen vermuten. Welche Titel das genau sind, hängt von den Zusagen der Entwickler und Publisher angefragter Spiele ab und ist derzeit noch nicht bekannt. Wenn ihr euch über die beiden aktuell kostenlos angebotenen Titel informieren wollt, so könnt iht das im User-Video Let's check Sang-Froid Tales of Werewolves oder in der News zu Renowned Explorers: Abenteuer-Expedition im 19. Jahrhundert tun.