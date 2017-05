Ubisoft: Neues Assassin's Creed, Far Cry 5 und The Crew 2 bis 2018

PC XOne PS4

Ubisoft hat heute in ihrem aktuellen Geschäftsbericht angekündigt, dass im laufenden Fiskaljahr neue Titel der Reihen Far Cry, Assassin's Creed und The Crew erscheinen werden. Das Geschäftsjahr begann am 1.4.2017 und und läuft bis zum 31.3.2018. Daher scheinen Veröffentlichungen im Weihnachtsgeschäft am wahrscheinlichsten.

Auf den Social-Media-Seiten der Spiele wurden bereits die Logos für Far Cry 5 und The Crew 2 gepostet, ohne jedoch weitere Details zu nennen. Auf dem Twitter-Profil von Assassin's Creed veröffentlichte der Publisher ein GIF mit dem Text "eine neue Ära beginnt", was auf ein neues Setting hindeutet, wird aber auch hier nicht konkreter. Genauere Informationen spart sich Ubisoft also vermutlich für die E3 auf.

Laut dem Geschäftsbericht möchte Ubisoft ihr Betriebsergebnis im aktuellen Fiskaljahr von 237,7 auf 270 Millionen Euro steigern. Dazu sollen die drei oben genannten Titel sowie das in den betreffenden Zeitraum verschobene South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe (GamersGlobal-Preview) beitragen.