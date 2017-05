Children of Zodiarcs: Taktik-RPG mit Sammelkarten und Würfeln ab 18. Juli

PC PS4 MacOS

Cardboard Utopia hat den Termin für das Taktik-Rollenspiel Children of Zodiarcs auf den 18. Juli 2017 festgelegt. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne Anfang 2016 konnte mittlerweile Square Enix als Publisher gewonnen werden. In dem in JRPG-Design gehaltenen Rollenspiel übernehmt ihr die Kontrolle über eine Gruppe junger Aufständischer, die in ihrer Stadt gegen ein korruptes System kämpfen, stets auf der Hut vor bewaffneten Wachen, rivalisierenden Gangs und im Untergrund hausenden Kannibalen.

Die Entwickler wollen mit Children of Zodiarcs Taktik-Rollenspiele wie Shining Force oder Final Fantasy Tactics mit klassischen Brettspielen und Kartenspielen wie Magic - The Gathering kreuzen. So werden Fähigkeiten und Attacken im Kampf durch Kartendecks generiert, die das Spielgeschehen von Zug zu Zug verändern und von euch immer wieder neue Taktiken erfordern sollen. Durch das zusätzliche Würfeln könnt ihr zudem Spezialattacken und Buffs erhalten. Diese Würfel könnt ihr im Laufe des Spiels durch Crafting selbst erstellen und seid im Kampf wie bei den Kartendecks lediglich auf das Glück angewiesen. Children of Zodiarcs erscheint neben englischer auch in deutscher Sprache für PC, Mac und PS4.