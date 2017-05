Arms: Switch-exklusiver Arena-Prügler schon bald in gesonderter Nintendo-Direct-Ausgabe

Switch

Publisher Nintendo hat kürzlich eine neue Ausgabe ihrer sogenannten Direct-Konferenzen angekündigt. Darin will der japanische Hersteller mehr Details zum bald erscheinenden Arena-Prügelspielverraten, das für den 16. Juni angekündigt ist. Die Direct-Ausgabe wird um 0:00 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Netz gestreamt. Ihr könnt sie über den unten eingebetteten Twitch-Kanal von Nintendo verfolgen.In ARMS, das exklusiv für Nintendo Switch erscheint, kommt umfassend die Bewegungssteuerung der im März veröffentlichten Nintendo-Konsole zum Einsatz. Darin liefert ihr euch Duell-Kämpfe aus der Ego-Perspektive, die sowohl offline an einer Konsole als auch online möglich sind. Wie Nintendo darüber hinaus verriet, wird am Ende der Direct-Konferenz respektive im Anschluss daran auch ein frischer Trailer zum ebenfalls Switch-exklusiven Shootergezeigt werden.