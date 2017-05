Harvest Moon - Light of Hope: Neuer Teil für PC, PS4 und Switch enthüllt

PC Switch PS4

Heute hat Entwickler Natsume mit Harvest Moon - Light of Hope einen neuen Teil der beliebten Lebenssimulations-Reihe angekündigt. Der Titel erscheint via Steam für PC, auf PS4 und Nintendo Switch. Laut Natsume-Geschäftsführer Hiro Maekawa soll sich Light of Hope mit einer hohen Spieltiefe sowie einer "starken Geschichte" und seinen "markanten Zielen" von den bisherigen Serienteil abheben. Gleichzeitig soll es ein sehr nostalgisches Spielerlebnis werden, das sich an den Stil des SNES-Erstlings aus dem Jahr 1996 orientiert.

Im Spiel werden ihr nach einem Sturm in einer kleinen Hafenstadt stranden und müsst das Dorf sowie den wegweisenden Leuchtturm wiederherstellen. Als Publisher fungiert Rising Star Games, die diese Rolle bereits bei einigen der früheren Serienableger oder auch bei außergewöhnlichen Spielen wie Deadly Premonition übernommen hatten. Bildmaterial zu Light of Hope zeigte Natsume noch nicht. Auch ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Der Titel soll auf PC und Switch aber auf der E3 anspielbar sein.