Elite - Dangerous erscheint am 27. Juni für PS4

Nachdem Entwickler Frontier Developments im Dezember letzten Jahres angekündigt hatte , dass das Weltraum-Spiel zum GamersGlobal-Test: Note 7,0 ) im Sommer 2017 auch für die Playstation 4 erscheint, wurde heute nun das Release-Datum via Facebook bekanntgegeben

Elite - Dangerous wird demnach am 27. Juni 2017 für die PS4 erscheinen, sowohl als Download- und als Retail-Version. Der gleichzeitig mit der Ankündigung veröffentlichte PS4-Preview-Trailer, den wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden haben, zeigt während der Laufzeit von zweieinhalb Minuten eure spielerischen Möglichkeiten innerhalb des prozedural generierten Elite-Universums und geizt auch nicht mit diversen spektakulären Kampfszenen.

Die PS4-Version von Elite Dangerous soll alle Inhalte der bereits erhältlichen Version für PC und Xbox One enthalten und somit auch die aktuellen Features der laufenden Horizon-Season umfassen, darunter Landungen auf bestimmten Planeten und deren Erkundung mit Hilfe eines Fahrzeugs. Besitzer einer Playstation 4 Pro dürfen sich auf eine verbesserte Performance freuen, konkrete Details hierzu gab der Hersteller bisher jedoch nicht preis.

Daneben wird die komplexe Steuerung an den DualShock-4-Controller angepasst, so soll zum Beispiel durch die Unterstützung des Touchpads die Navigation in der Sternenkarte erleichtert werden. Die bewegungssensitive Oberfläche lässt euch zudem im Cockpit auf vier Aktionen schneller zugreifen. Zum Launch der PS4-Version ist die Unterstützung von Playstation VR nicht enthalten, mit einer Implementierung zu einem späteren Zeitpunkt dürfte jedoch zu rechnen sein.