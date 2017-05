NASCAR Heat 2 für PC, Xbox One und die PS4 angekündigt

PC XOne PS4

Bild stammt aus NASCAR Heat Evolution.

Mit NASCAR Heat 2 haben der Entwickler Monster Games und der Publisher 704Games die Fortsetzung zum im letzten Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erschienenen NASCAR Heat Evolution angekündigt. Für den Nachfolger, der ebenfalls für die drei oben erwähnten Plattformen erscheint, verspricht Paul Brooks, CEO von 704Games, einen ganz anderen Look und eine „erweiterte Gesamterfahrung“, die die Einblicke tatsächlicher NASCAR-Fahrer reflektieren soll. Unter anderem werden hier ein umfangreicherer Multiplayer-Modus, eine tiefgreifendere Karriere, Strecken-Updates und zusätzliche Fahrer erwähnt. Konkrete Details zu den gebotenen Features will der Publisher zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

In Zusammenarbeit mit Toyota veranstaltet 704Games aktuell einen Cover-Star-Wettbewerb, bei dem die Fans bis zum 19. Mai auf der offiziellen Homepage für ihre Favoriten abstimmen können. Der Sieger wird am 20. Mai, nach dem Monster Energy All-Star Race bekanntgegeben. Der Release von NASCAR Heat 2 in Nordamerika soll am 12. September dieses Jahre erfolgen. Ob und wann der Titel auch in Europa erhältlich sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.