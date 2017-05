Phantom Dust: HD-Version schon ab heute gratis für PC und Xbox One

PC XOne

Dass der Redmonder Hersteller Microsoft die HD-Version von Phantom Dust noch vor der diesjährigen E3 veröffentlichen will, war bereits bekannt. Nun überraschte der Head of Xbox Games Marketing Aaron Greenberg gestern auf Twitter die Fans mit der Meldung, dass der Release bereits morgen, sprich heute, am 16. Mai als Play-Anywhere-Titel für Windows 10 und Xbox One erfolgen wird. Wie er zudem verriet, wird der Titel kostenlos verfügbar sein.

In weiteren Tweets stellte Greenberg nochmal klar, dass es sich um keine einmalige Aktion handelt und das Spiel auch weiterhin gratis bleibt. Zudem bestätigte er, dass der Titel Crossbuy unterstützen wird. PC- und Xbox-Spieler können also auch gegeneinander antreten.