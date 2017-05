Lego Marvel Super Heroes 2 für November angekündigt, Trailer und erste Infos

PC Switch XOne PS4

Man könnte meinen, es wäre erst gestern gewesen, als Warner Bros. den ersten Teil von Lego Marvel Super Heroes (im Test). solltet ihr das glauben, dann liegt das aber womöglich einfach nur daran, dass mittlerweile im Schnitt mehr als zwei Lego-Versoftungen von Entwickler Traveller's Tales in den Handel kommen. Tatsächlich liegt der Release von Lego Marvel Super Heroes aber bereits gut vier Jahre zurück. Nun hat Warner mit Lego Marvel Super Heroes 2 den offiziellen Nachfolger für PC, PlayStatio 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die Veröffentlichung des Spiels erfolg auf den drei erstgenannten Plattformen parallel am 16. November, die Switch-Umsetzung soll zu einem "späteren Zeitpunkt" erscheinen. Wie groß der zeitliche Abstand zu den übrigen Fassungen am Ende sein wird, bleibt unklar. Neben dem "typischen Lego-Humor" erwarten euch darin unter anderem auch einige der Helden aus Marvels Guardians of the Galaxy, wie in Form von Groot oder Rocket Raccoon in Trailer und Artwork (Teaser-Bild) deutlich zu erkennen ist.

Wir werden indes bereits im Laufe dieser Woche auf einem Event von Warner einen Blick auf Lego Marvel Super Heroes 2 werfen können. Mehr Informationen zum Spiel könnt ihr also schon bald in einem Vorschaubericht erwarten.