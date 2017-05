The Inner World - Der letzte Windmönch erscheint am 13. Juli

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Wenn sich die großen Publisher beim Release-Termin ihrer Spiele einen kleinen (oder auch mal einen größeren) Aufschub gönnen dürfen, steht das den kleineren Spielefirmen selbstredend genauso zu. Davon abgesehen hat schließlich weder der Anbieter, noch der Spieler etwas davon, wenn ein Titel am Ende unfertig in den Handel kommt. Entgegen dem ursprünglich geplanten Termin im Juni erscheint das Point-and-Click-Adventure The Inner World - Der letzte Windmönch (Preview ) erst einige Tage später am 13. Juli. Das geht aus aus der Produktseite beim Online-Händler Steam hervor.Der genannte, noch nicht vom Dürener Publisher Headup Games oder Entwickler Studio Fizbin offiziell bestätigte Termin, dürfte, so er denn zutrifft, auch für die Umsetzungen auf PlayStation 4 und Xbox One gelten. Alle drei Fassungen sollten nach Auskunft der Macher nämlich parallel erscheinen – nur die Mobile-Version werden etwas länger auf sich warten lassen.The Inner World - Der letzte Windmönch setzt die Geschichte des Vorgängers mehr oder weniger direkt fort. Ihr werdet neben Robert, Hauptfigur aus Teil 1, und seiner heimlichen Liebe Laura erstmals auch die Taube Hack direkt steuern können.