News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (38 Prozent) kauft nur ab und an DLC, wobei euch der jeweilige Preis eine entscheidende Rolle spielt. Weitere 29 Prozent kaufen zwar DLC, aber nur in absoluten Ausnahmefällen. 17 Prozent geben an, häufig, aber nur bei ausgewählten Titeln zuzugreifen. Zehn Prozent sieben bei den Spielen ebenfalls stärker aus, greifen bei diesen Spielen dafür jedoch oft sogar zum Seasonpass. Lediglich 5 Prozent erwerben DLC-Pakete aus Prinzip nicht.Ursprüngliche News:In unserem Report "Die Zerhackstücklung " haben wir uns vor einiger Zeit bereits ausführlich mit dem Thema DLC-Inhalte und Addon früher und heute auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Weniger wertig oder umfangreich, auch gemessen am Verkaufspreis, sind heutige Spieleerweiterungen im Vergleich mit den Addons auf Disc früherer Tage insgesamt nicht. Heute aber sind solche Erweiterungen, wenngleich es sie später in Form von "Game of the Year"-Editions und ähnlichen Editionen später auch vollständig auf Disc gibt, wenigstens zunächst nur als Download verfügbar.Meist sind bei Spielen, zu denen mehrere Erweiterungen geplant sind, diese Inhalte auch (leicht) vergünstigt in Form eines sogenannten Seasonpasses erwerbbar. Für Microsofts Open-World-Rennspiel(im Test) kann man beispielsweise die beiden Addons Blizzard Mountain und das jüngst erschienene Hot Wheels entweder einzeln für je 19,99 Euro oder den sogenannten Erweiterungs-Pass mit beiden Addons für 34,99 Euro erwerben.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, wie ihr es mit DLC-Erweiterungen handhabt. Ignoriert ihr sie eventuell aus Prinzip komplett, greift ihr eher zu einzelnen Inhalten, die euch besonders interessieren, wartet ihr auf vergünstigte Angebote oder greift ihr bei für euch spannenden Titeln direkt zum Seasonpass, um sofort Zugriff auf die Zusatzinhalte habt, sobald sie veröffentlicht werden? Lasst uns eure Meinung in der unten eingebetteten Umfrage wissen.Wie immer seid ihr natürlich auch herzlich dazu willkommen, uns in den Kommentaren ausführlich eure Meinung zum aktuellen Umfragethema zu nennen, also etwa, weshalb euch dieser oder jener Titel so besonders gut gefallen hat. Fühlt euch ferner frei, eure Meinung mit anderen Usern und den Redaktionsmitgliedern von GamersGlobal zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.