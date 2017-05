Eidos Montreal zum angeblichen Nachfolger von Thief: „Vergesst es!“

PC 360 XOne PS3 PS4

Vor wenigen Tagen gab die Filmproduktionsfirma Straight Up Films, die gerade an einem Leinwand-Debüt von Thief (Testnote: 7.0) arbeitet, auf ihrer Homepage bekannt, dass neben dem geplanten Film sich auch ein fünfter Teil er Serie in Arbeit befindet (mehr dazu hier: Thief: Fünfter Teil der Serie angeblich in Entwicklung). Nun meldete sich das verantwortliche Studio Eidos Montreal zu Wort und hat diese Behauptung dementiert. Auf seinem Twitter-Account merkte der Eidos-Montreal-Studio-Boss David Anfossi leicht sarkastisch an:

Anscheinend entwickeln wir gerade Thief 5! Wir haben also schon mal einen Namen... Jetzt brauchen wir nur noch ein Team und ein Budget ... vergesst es!

Die Zukunft von Garrett bleibt somit, zumindest was die Spielreihe angeht, vorerst ungewiss. Ob die Serie, ähnlich wie die Deus-Ex-Reihe, auf Eis gelegt wurde, ist nicht bekannt. Möglicherweise will der Markeninhaber Square Enix die Reaktionen auf den Film abwarten. Dieser wird aber noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Bisher wurden weder ein Regisseur, noch ein Hauptdarsteller verpflichtet. Mit dem Streifen ist also frühstens Ende 2018 zu rechnen.