GG-Community-Projekte: „Dein Tisch“ und „Das spielen unsere User“

Seit jeher ist GamersGlobal ein Spielemagazin zum Mitmachen. Neben dem Verfassen eigener News und Artikel oder dem Erstellen von Steckbriefen und Screenshot-Galerien wurden in den vergangenen Jahren auch mehrere Projekte von den Usern ins Leben gerufen. Während manche davon ein einmaliges, teils umfangreiches Vorhaben darstellten, waren andere von Beginn an auf eine langfristige Fortsetzung ausgelegt.

An dieser Stelle stellen wir euch zwei Community-Projekte vor – ein neues und ein bestehendes –, die ausschließlich durch das Mitwirken mehrerer User zustande kommen. Gleichzeitig möchten wir auf diese Weise natürlich auch ein wenig Werbung machen und euch ermuntern, an einem oder mehreren Vorhaben mit eigenen Beiträgen teilzunehmen.

Generell gilt: Jeder registrierte User – unabhängig seines Ranges – kann sich jederzeit für ein Projekt anmelden. Versucht es einfach und bringt so noch mehr individuelle Ansichten ein. Alles, was ihr benötigt, ist schlicht etwas Spaß am Schreiben, der Rest ergibt sich von allein.

Galerie Plus: Tabletop-Titel

Immer wieder stand die Überlegung im Raum, seit kurzem wird es konkret: Voraussichtlich im Verlauf des kommenden Monats (Stand: 15. Mai) werden euch mehrere User anhand einer Galerie Plus erstmals verschiedene Tabletop-Spiele vorstellen. Wie genau die Galerie umgesetzt werden wird, ist derzeit noch in Planung, ebenso wie der (eventuelle) Rhythmus der Veröffentlichungen.

Solltet ihr selbst begeisterter Brettspieler sein – siehe auch diesen Forumsthread – und über eure (neuen) Anschaffungen oder gespielten Partien berichten wollen, freuen wir uns sowohl für die Testgalerie als auch für die eventuelle Fortführung des Projekts über weitere Teilnehmer.

Da es sich um ein gänzlich neues Community-Vorhaben handelt, sind wir hierfür besonders auf euer Feedback angewiesen. Je nachdem, wie die Idee im Allgemeinen und die Galerie im Speziellen bei euch ankommen beziehungsweise welche Rückmeldungen wir von euch erhalten, kann sich daraus etwas Regelmäßiges entwickeln (die jeweiligen Galerien könnten nach derzeitigen Überlegungen alle zwei Monate erscheinen).

➜ Anmeldung, Diskussion sowie weitere Informationen findet ihr in diesem Forumsthread

Galerie Plus: „Das spielen unsere User“ (DU)

Bereits seit Januar 2015 erscheint etwa alle vier Wochen eine Galerie Plus, in der derzeit durchschnittlich 14 User über die von ihnen gespielten Titel des jeweiligen Vormonats berichten (zur Galerie 4/2017). Bislang sind auf diese Weise mehr als 420 Beiträge zusammengekommen (davon beispielsweise 221 für PC, 75 für PS4 und 37 für Xbox One).

Die Beiträge des DU-Projekts stellen eine Mischung aus Meinungskasten, Spielvorstellung und aktuellem Spielstand dar und dienen als Ergänzung zum Kommentarbereich und dem Forum. Wichtig zu erwähnen ist außerdem, dass es keine Regeln hinsichtlich der Titel gibt: Unabhängig davon, wie aktuell oder alt ein Spiel ist oder ob es sich um ein AAA- oder Indie-Projekt handelt, kann über jeden Titel mit maximal 1.600 Zeichen geschrieben werden.

Da so gut wie nie ausschließlich Blockbuster oder nur Retro-Titel behandelt werden, bieten die DU-Galerien in der Regel viel Abwechslung. Aber auch hier gilt natürlich: Mehr Teilnehmer bedeuten noch mehr Vielfalt.

➜ Anmeldung, Details, Statistiken sowie den Link zum Formular für das Einsenden eurer Beiträge findet ihr in diesem Forumsthread