Nintendo plant Zelda-Ableger für Mobilgeräte

Switch WiiU iOS Android

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 54,47 € bei Amazon.de kaufen.

Sowohl bei Kritikern als auch Usern (vgl. die GG-Sonntagsfrage "Top-Spiel in Q1 2017") kommt das vor gut zwei Monaten erschienene Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5) sehr gut an.

In diesem Zusammenhang verwundert es nicht, das der japanische Konzern einem Bericht des Wall Street Journals zufolge einen Ableger der Serie auf Mobilgeräte plant. Dies war unlängst schon mit zwei weiteren Traditionsmarken des Unternehmens der Fall: Super Mario Run (im Test: Note 6.5) und Fire Emblem Heroes (im Test: Note 6.5) – auch wenn sich beide in der Monetarisierung unterscheiden. Zunächst steht noch der Release eines mobilen Ablegers der Animal Crossing-Marke an. Dieser wurde auf irgendwann im Fiskaljahr 2017 (das läuft vom 1. April 2017 bis zum 30. März 2018) verschoben.