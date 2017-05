Uncharted: The Lost Legacy: Details zum PS4-Pro-Support

PS4

Naughty Dog hat in der vergangenen Woche auf der englischsprachigen Homepage des kommenden Standalone-Story-Kapitels Uncharted: The Lost Legacy einen FAQ-Bereich eingerichtet, der unter anderem Infos zum Preis, den Trophäen, Vorbesteller-Boni, Multiplayer-Inhalten, sowie dem Crossplay zwischen dem Hauptspiel und der Erweiterung liefert. Nun wurde die Fragen-und-Antworten-Sektion auch durch die Details zum PS4-Pro-Support ergänzt.

In Hinblick auf die Unterstützung der leistungsstärkeren Sony-Konsole heißt es, dass das Abenteuer rund um Chloe Frazer und Nadine Ross sowohl die (hochskalierte) Ultra-HD-Auflösung (4K), als auch das HDR-Feature unterstützen wird. Besitzer entsprechender TV-Geräte können sich also auf ein visuell noch schöneres Spielerlebnis freuen. Hierzulande wird Uncharted: The Lost Legacy ab dem 23. August dieses Jahres für 39,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) exklusiv für die PS4 erhältlich sein. Vorbesteller werden mit dem PS2-Klassiker Jak and Daxter - The Precursor Legacy als Download für die PS4 und dem exklusiven Theme zur Erweiterung für ihren Playstation-Account belohnt.