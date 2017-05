PES 2018: Entwickler deuten die Ankündigung für diesen Monat an

PC 360 XOne PS3 PS4 iOS Android

PES 2017 ab 15,57 € bei Amazon.de kaufen.

PES 2018, Konamis Konkurrent zur kommenden Sportsimulation FIFA 18, soll offenbar noch im Laufe des Monats offiziell angekündigt werden. Dies hat Adam Bhatti, der verantwortliche Global Product and Brand Manager hinter dem Pro-Evolution-Soccer-Franchise, kürzlich über den eigenen Twitter-Account angedeutet.

Ohne viele Worte zu verschwendete verlinkte er seinen Tweet vom letzten Monat, in dem er großartige Features für den diesjährigen PES-Ableger versprach und twitterte dazu kurz und knapp: „??/05/2017“. Man kann also gespannt sein, was Konami diesmal an Neuerungen und Verbesserungen einführen wird. Sobald es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.