Sega möchte seine großen Marken wiederbeleben / Obsidian signalisiert Bereitschaft

PC 360 PS3

Alpha Protocol ab 9,73 € bei Amazon.de kaufen.

Der japanische Entwickler und Publisher Sega hat im Rahmen der Geschäftspräsentation „Road to 2020“ seine Investoren über die zukünftige Strategie des Unternehmens informiert. Wie es darin unter anderem heißt, plane man in den nächsten drei Jahren einige der altbekannten Marken wiederzubeleben. Mit Obsidian Entertainment hat auf Twitter bereits das erste Studio zu Wort gemeldet und seine Bereitschaft für die Zusammenarbeit bei neuen Projekten signalisiert.

In ihrem Tweet verlinkten die Entwickler die Meldung über die Geschäftspräsentation von Gematsu mit den Worten: „was wäre wenn ... ?“ Die Fans ließen sich natürlich nicht lange bitten und twitterten daraufhin die Spiele, die sie gerne von Obsidian und Sega sehen würden. Unter anderem wurden dort eine Fortsetzung, oder Remake von Alpha Protocol (Testnote: 8.0), sowie neue Ableger aus Serien, wie Phantasy Star, Shining Force und Jet Set Radio gefordert. Das Studio kommentierte die Reaktionen der Spieler mit folgenden Worten:

Was wir aus euren Tweets herausgelesen haben, ist, dass es da draußen noch sehr viel Begeisterung für Alpha Protocol gibt (vielen Dank!) und die Idee, dass wir Phantasy Star oder Shining Force entwickeln sollen, klingt gut. Ihr seid wunderbar!

Natürlich ist nichts davon eine Zusage oder gar eine Ankündigung. Es bleibt abzuwarten, ob Sega das Angebot von Obisidan aufgreift. Die Fans werden sicherlich nichts dagegen haben...

In der oben erwähnten Geschäftspräsentation sprach Sega neben der Rückkehr seiner bekannten Titel noch darüber, auch aktuelle Franchises weiter auszubauen, die Spiele verstärkt plattformübergreifend (PC, Konsolen und mobile Geräte) zu veröffentlichen und vor allem, seine große Hits mehr zu fokussieren und zu promoten. Auch will man die Spiele zukünftig zeitgleich in den wichtigsten Regionen (Japan, Nordamerika, Europa und Asien) auf den Markt bringen. Die komplette Geschäftspräsentation findet ihr als PDF-Download in den Quellenangaben.