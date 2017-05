Shadow Warrior 2: Release für PS4 und Xbox One noch diese Woche

PC XOne PS4 Linux MacOS

Bisher war der im Oktober vergangenen Jahres erschienene First-Person-Shooter Shadow Warrior 2 (Testnote: 7.0) ausschließlich für Windows, Mac und Linux erhältlich. Noch diese Woche, am kommenden Freitag, den 19. Mai 2017, werden das polnische Entwicklerstudio Flying Wild Hog und der Publisher Devolver Digital den Titel auch für die Xbox One und die PS4 veröffentlichen. Das gaben die Macher zum Wochenende hin via Twitter bekannt.

Wie Tadek Zielinski, der Community Manager von Flying Wild Hog zudem über den offiziellen Playstation Blog verkündete, erhalten Besitzer der PS4, die ihr Exemplar über den Playstation Store erwerben, ein kostenloses Upgrade auf die Shadow Warrior Collection und bekommen somit den Vorgänger Shadow Warrior (Testnote: 7.0) als Download gratis dazu.